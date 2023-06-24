Собянин заявил о проведении антитеррористических мероприятий в Москве

Собянин сообщил об усилении мер безопасности и антитеррористических мероприятиях в Москве

В Москве проводят антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности, заявил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.

По его словам, введен дополнительный контроль на дорогах города. «Возможно ограничение проведения массовых мероприятий», — подчеркнул политик. Он попросил граждан отнестись к этим мерам с пониманием.

Ранее ФСБ возбудила дело против бизнесмена и основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Позднее Генпрокуратура уточнила, что дело заведено по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.