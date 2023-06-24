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06:12, 24 июня 2023Россия

Собянин заявил о проведении антитеррористических мероприятий в Москве

Собянин сообщил об усилении мер безопасности и антитеррористических мероприятиях в Москве
Сергей Собянин

Сергей Собянин. Фото: Егор Алеев / РИА Новости

В Москве проводят антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности, заявил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.

По его словам, введен дополнительный контроль на дорогах города. «Возможно ограничение проведения массовых мероприятий», — подчеркнул политик. Он попросил граждан отнестись к этим мерам с пониманием.

Ранее ФСБ возбудила дело против бизнесмена и основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Позднее Генпрокуратура уточнила, что дело заведено по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

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    Марина Совина
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