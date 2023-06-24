Путин рассказал о новых возможностях для России

Путин поздравил россиян с Днем молодежи

Мир меняется, открывая для России новые возможности. С таким заявлением ко Дню молодежи выступил президент России Владимир Путин.

«Сейчас весь мир стремительно меняется. Такие вызовы ставят перед нами сложнейшие задачи, заставляют мобилизовать все ресурсы и силы. Но перемены открывают для вас и для всей страны уникальные возможности. Это время России, ваше время!» — заявил глава государства.

Ранее Путин призвал молодежь искать свой путь, добиваться успеха, не сдаваться и не опускать руки, когда что-то не получается с первого раза.