Путин сообщил о ночном разговоре с командующими всех направлений

Президент Путин сообщил, что ночью разговаривал с командующими всех направлений

Президент России Владимир Путин сообщил, что ночью разговаривал с командующими всех направлений. Об этом он заявил во время обращения к россиянам, трансляция его выступления ведется в Telegram-канале Кремля.

Путин обратился к личному составу Вооруженных сил страны, правоохранительных органов и специальных служб. Глава государства уточнил, что бойцы и командиры находятся на боевых позициях и отбивают атаки противника. «Делают это героически», — отметил Путин.

Также на фоне действий главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина президент призвал отбросить любые распри в период спецоперации.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».