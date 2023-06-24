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10:13, 24 июня 2023Россия

Путин сообщил о ночном разговоре с командующими всех направлений

Президент Путин сообщил, что ночью разговаривал с командующими всех направлений

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Президент России Владимир Путин сообщил, что ночью разговаривал с командующими всех направлений. Об этом он заявил во время обращения к россиянам, трансляция его выступления ведется в Telegram-канале Кремля.

Путин обратился к личному составу Вооруженных сил страны, правоохранительных органов и специальных служб. Глава государства уточнил, что бойцы и командиры находятся на боевых позициях и отбивают атаки противника. «Делают это героически», — отметил Путин.

Также на фоне действий главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина президент призвал отбросить любые распри в период спецоперации.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».

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    Нина Ташевская
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