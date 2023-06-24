Путин призвал отбросить распри в период спецоперации

Президент России Путин призвал отбросить любые распри в период спецоперации

Президент России Владимир Путин призвал отбросить любые распри в период спецоперации. С таким обращением он выступил на фоне действий главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Трансляция речи главы государства ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

«Решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности, когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас, любые распри», — заявил президент.

Путин отметил, что враг может воспользоваться сложившейся ситуацией.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».