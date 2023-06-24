«Страна. UA»: в Днепропетровске прозвучали взрывы

На Украине в Днепропетровске прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна. UA» в своем Telegram-канале.

Информация о взрывах появилась в 2:45 мск 24 июня. «Воздушные силы сообщают, что работает ПВО», — отмечает издание.

На данный момент на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Вечером 23 июня украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумской области. Также поступала информация о мощных взрывах в Харьковской области, они прогремели в Купянском районе.

22 июня стало известно о взрывах сразу в нескольких регионах Украины. В частности, сообщения о них поступали из Харькова, Кривого Рога в Днепропетровской области, Кременчуга в Полтавской области и Александрии в Кировоградской области. В восточных и центральных регионах республики была объявлена воздушная тревога.

