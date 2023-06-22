Стало известно о взрывах в Харькове и Кривом Роге

«Зеркало недели»: в Харькове и Кривом Роге прогремели взрывы

В Харькове и Кривом Роге произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Зеркало Недели» в Telegram-канале.

Деталей произошедшего не приводится. Жителей призывают оставаться в укрытиях. В восточных и центральных регионах Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

В ночь на 18 июня стало известно о мощных взрывах в Кривом Роге. Сообщалось, что в городе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), в том числе по беспилотным летательным аппаратам. Также указывалось, что в Кривом Роге происходит доразведка воздушного пространства.

До этого в Харькове прозвучали три взрыва, в области была объявлена воздушная тревога. 13 июня взрывы были слышны в Днепре и Кривом Роге Днепропетровской области, а также в Харькове. Также под ударом оказался Киев.