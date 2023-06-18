На Украине сообщили о взрывах в Кривом Роге

Украинское издание Зеркало недели сообщило о взрывах в Кривом Роге

Украинское издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале сообщило о мощных взрывах в Кривом Роге.

Отмечается, что в городе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), в том числе по беспилотным летательным аппаратам. Также указывается, что в Кривом Роге происходит доразведка воздушного пространства.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Днепропетровской области прозвучала в 1:43. В настоящее время по всем регионам страны дан отбой тревоги.

Накануне на севере Украины в Киевской области прогремели взрывы, в регионе объявлена воздушная тревога. Сообщается, что причиной тревоги стал неизвестный беспилотный аппарат. Был ли он сбит, не уточняется.