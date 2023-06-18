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03:56, 18 июня 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о взрывах в Кривом Роге

Украинское издание Зеркало недели сообщило о взрывах в Кривом Роге

Фото: Pixabay

Украинское издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале сообщило о мощных взрывах в Кривом Роге.

Отмечается, что в городе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), в том числе по беспилотным летательным аппаратам. Также указывается, что в Кривом Роге происходит доразведка воздушного пространства.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Днепропетровской области прозвучала в 1:43. В настоящее время по всем регионам страны дан отбой тревоги.

Накануне на севере Украины в Киевской области прогремели взрывы, в регионе объявлена воздушная тревога. Сообщается, что причиной тревоги стал неизвестный беспилотный аппарат. Был ли он сбит, не уточняется.

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    Марина Совина
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