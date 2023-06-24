Стало известно об успешной ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС

Сальдо: почти 60 процентов домов освободили от воды после разрушения Каховской ГЭС

После разрушения Каховской ГЭС, которое произошло в начале июня, почти 60 процентов подтопленных жилых домов освободили от воды. Об этом стало известно из сообщения временно исполняющего обязанности главы Херсонской области Владимира Сальдо, которое он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Мы успешно продолжаем мероприятия по ликвидации последствий наводнения. Полностью освободились от воды почти 60 процентов подтопленных домов», — заявил Сальдо.

В числе необходимых мер в регионе проводят осушение, очищение и санитарную обработку. Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, получают финансовые выплаты.

Каховская ГЭС была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали терактом и подчеркнули необходимость изучить последствия.