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12:51, 24 июня 2023Среда обитания

Стало известно об успешной ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС

Сальдо: почти 60 процентов домов освободили от воды после разрушения Каховской ГЭС

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

После разрушения Каховской ГЭС, которое произошло в начале июня, почти 60 процентов подтопленных жилых домов освободили от воды. Об этом стало известно из сообщения временно исполняющего обязанности главы Херсонской области Владимира Сальдо, которое он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Мы успешно продолжаем мероприятия по ликвидации последствий наводнения. Полностью освободились от воды почти 60 процентов подтопленных домов», — заявил Сальдо.

В числе необходимых мер в регионе проводят осушение, очищение и санитарную обработку. Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, получают финансовые выплаты.

Каховская ГЭС была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали терактом и подчеркнули необходимость изучить последствия.

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    Нина Ташевская
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