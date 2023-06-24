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01:59, 24 июня 2023Интернет и СМИ

WhatsApp ввел новые инструменты для защиты пользователей

WhatsApp ввел новые инструменты для защиты конфиденциальности пользователей

Фото: Reuters

В мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской) появились новые инструменты для защиты пользователей. Об этом рассказал начальник отдела интеллектуальных систем защиты информации Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов. Его слова приводит агентство «Прайм».

Одним из нововведений стала установка беззвучного режима для звонков от неизвестных контактов, повышающая конфиденциальность пользователей. Для этих же целей теперь можно настроить уровень видимости для других контактов: детально контролировать, кто видит данные профиля, статус и время последнего посещения.

Эксперт отметил, что нововведения не являются обязательными. Каждый пользователь сам решает, нужны ли ему дополнительные настройки. При этом он не рекомендует полностью полагаться в вопросах безопасности исключительно на возможности мессенджера.

Ранее WhatsApp анонсировал запуск каналов. По словам представителей сервиса, каналы будут находиться отдельно от чатов и сообществ в новой вкладке «Актуальное». Администраторы каналов смогут публиковать в них сообщения, фото, видео, опросы и стикеры, а подписчики — просматривать их.

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    Екатерина Подвигина
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