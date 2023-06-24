Красную площадь и Мавзолей Ленина временно закроют для посетителей

ФСО: Красную площадь и Мавзолей Ленина закроют для посетителей 24 июня

Красная площадь, Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты для посетителей 24 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) России.

Отмечается, что допуск посетителей в указанные места осуществляться не будет в связи с проведением мероприятий.

В ФСО не уточнили, какие мероприятия будут проводиться на Красной площади в этот день. По информации «Интерфакса», они будут связаны с поздравлением выпускников учебных заведений, в которых проходит «последний звонок».

Весной Красная площадь была закрыта для посетителей в течение двух недель — с 27 апреля по 10 мая. Это было связано с подготовкой и проведением празднования Дня Победы.