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13:04, 25 апреля 2023Среда обитания

Красную площадь временно закроют

Красную площадь закроют на две недели для подготовки ко Дню Победы

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Красную площадь временно закроют для посещения из-за подготовки и проведения празднования Дня Победы. Об этом сообщает ТАСС.

Граждане не смогут попасть на Красную площадь в течение двух недель. Отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФСО РФ) передает, что она закроется 27 апреля и откроется 10 мая.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент Владимир Путин выступит с речью на параде Победы на Красной площади 9 Мая. Детали речи главы государства представитель Кремля не уточнил.

В марте министр обороны России Сергей Шойгу раскрыл подробности об участниках парада Победы в Москве, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, в мероприятии примут участие более 10 тысяч человек, а также 125 единиц вооружения и военной техники. Военные парады планируется провести в 28 городах России, всего в них задействуют более 55 тысяч человек и около 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники.

Александра Качан
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