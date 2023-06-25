Вставившая в ягодицы имплант модель пожаловалась на невозможность сесть

Модель AsianBarbieDDoll не могла сидеть месяц после установки имплантов в ягодицы

Модель из Китая, известная как AsianBarbieDDoll, пожаловалась, что не могла сидеть месяц из-за установленных в ягодицы огромных имплантов. Об этом она рассказала Daily Star.

По ее словам, в общей сложности она перенесла четыре операции на ягодицах за три года. Модель призналась, что это была самая болезненная операция, которую она когда-либо делала. В то же время она выразила уверенность, что результат того стоил.

Высота импланта составляет восемь сантиметров, что втрое больше обычных размеров, отметила AsianBarbieDDoll. Вес каждого из них достигает одного килограмма.

«Я начала трансформацию своего тела еще в 2018 году, когда впервые увеличила грудь, и с тех пор не останавливалась. <...> Я постоянно пытаюсь бросить вызов самой себе, чтобы стать самой красивой и сексуальной девушкой, какой я когда-либо смогу быть», — пояснила AsianBarbieDDoll. В настоящее время модель проживает в США. На вопрос о том, почему она решила выбрать настолько большие формы, модель ответила, что хочет достичь «образа Барби».

Ранее 34-летняя американская модель Блэк Чайна избавилась от искусственной груди и силикона в ягодицах. Сообщалось, что «фирменные» большие ягодицы и грудные импланты перестали устраивать звезду.