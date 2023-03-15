Модель избавилась от искусственной груди и ягодиц после суда с Кардашьян

Модель Блэк Чайна удалила силикон из ягодиц и грудные импланты

34-летняя американская модель Блэк Чайна избавилась от искусственной груди и силикона в ягодицах. «Фирменные» большие ягодицы и грудные импланты перестали устраивать звезду, пишет издание People.

Блэк Чайна (настоящее имя Анджела Уайт), прославившаяся благодаря роману со звездой реалити-шоу Робом Кардашьяном и впоследствии подавшая в суд на его сестру Ким из-за клеветы в свой адрес, впервые сделала уколы силикона в ягодицы в 19 лет. Позднее она пожалела об этом из-за негативных побочных эффектов и решила удалить силикон из этой части тела.

«Обычно мои операции длились максимум четыре часа. Эта заняла больше восьми с половиной, друзья. Что бы там в моих ягодицах ни был за силикон, он там конкретно застрял», — объяснила она, порекомендовав девушкам увеличивать ягодицы при помощи собственного жира, а не силикона.

Кроме того, уточнила женщина, она перенесла операцию по удалению имплантов из груди, которая была пятым вмешательством в молочные железы и, как надеется Блэк Чайна, последним. «Я очень, очень, очень счастлива. Уменьшила грудь — это лучшее мое решение за долгое время», — порадовалась модель.

Избавилась она и от длинных наращенных ногтей. «Пусть подышат старым добрым воздухом. Хочу отправить длинные, острые ногти на пенсию», — посмеялась она.

Ранее рэперша Карди Би предостерегла девушек от популярной пластической операции. Она попросила своих поклонниц отказаться от инъекций силикона в ягодицы.

