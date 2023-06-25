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21:51, 25 июня 2023Россия

На севере Москвы взорвалась машина

На Фестивальной улице в Москве взорвалась машина

Фото: Telegram-канал «112»

На севере Москвы взорвалась машина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Взрыв произошел на Фестивальной улице. По предварительным данным, причиной взрыва стало газобаллонное оборудование в багажнике автомобиля Volkswagen.

«Произошла разгерметизация газового баллона», — сообщил собеседник агентства. Отмечается, что пострадавших нет. В момент взрыва в автомобиле никого не было.
На месте работают службы города.

19 июня сообщалось, что газовый баллон взорвался в легковом автомобиле на трассе в Симферополе. Советник главы Крыма Олег Крючков разъяснил, что все произошло в Мирном на повороте с Евпаторийского шоссе. По его словам, пострадали три человека. Их доставили в больницу.

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    Марина Совина
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