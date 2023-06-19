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08:49, 19 июня 2023Россия

Газовый баллон взорвался в легковушке на трассе в Крыму

Советник главы Крыма заявил о взрыве газового баллона в легковушке на трассе в Симферополе
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Газовый баллон взорвался в легковом автомобиле на трассе в Симферополе. Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале.

Он разъяснил, что все произошло в ночь на понедельник, 19 июня, в Мирном на повороте с Евпаторийского шоссе. По данным Крючкова, пострадали три человека.

Их доставили в шестую больницу в Симферополе с ожогами разной степени, уточнил советник.

Как пишет Telegram-канал «Mash на волне», пострадало трое мужчин в возрасте от 39 до 42 лет. У пострадавших диагностировали ожоги II и III степени 50 процентов тела.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на Июльской улице после конфликта пассажиров с таксистом взорвался предмет, похожий на боевую гранату.

От взрыва сработала сигнализация у автомобилей, одного человека ранило в ногу.

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    Анна Щербакова
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