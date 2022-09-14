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В российском городе произошел взрыв

E1: в Екатеринбурге после конфликта пассажиров с таксистом взорвалась граната

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Екатеринбурге на Июльской улице после конфликта пассажиров с таксистом взорвался предмет, похожий на боевую гранату. Об этом сообщает портал E1.

По словам очевидца, конфликт в российском городе начался из-за того, что пассажиры такси отказались оплатить поездку. «Пассажиры посылали его и угрожали. Водитель держал одного за руку, а второй начал уходить», — указал собеседник издания. Затем он вышел из подъезда и решил помочь водителю остановить второго неплательщика.

Когда россиянин приблизился, заметил в руке пассажира предмет, похожий на наступательную ручную гранату РГД-5. «Он развернулся — в одной руке граната, вторая рука держится за чеку. Я испугался за свою жизнь и жизнь других», — добавил очевидец. Житель Екатеринбурга оттолкнул молодого человека, а опасный предмет покатился вперед. Его подобрал таксист и вызвал полицию.

Позже, по словам россиянина, таксист решил проверить, настоящая граната или нет. Он снял чеку и выкинул ее в кусты. От взрыва сработала сигнализация у автомобилей, одного человека ранило в ногу. Уточняется, что официальных комментариев от полиции пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина в кепке бросил учебную гранату в магазине, чтобы не платить за товар. Всех сотрудников и посетителей экстренно эвакуировали из магазина. Вскоре на место инцидента приехали правоохранители, они осмотрели боевой припас и разминировали. Отмечается, что это была учебная граната РГФ-5.

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Анна Щербакова
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