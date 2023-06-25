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10:55, 25 июня 2023Россия

Техника «Вагнера» повредила 10 тысяч квадратных метров дорог в Ростове-на-Дону

Мэр Ростова Логвиненко: техника ЧВК «Вагнер» повредила 10 тысяч квадратных метров дорог

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Военная техника ЧВК «Вагнер» повредила примерно 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил мэр города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

По его словам, больше всего пострадал Буденновский проспект. Рабочие бригады дорожных служб планируют устранить все повреждения на дорогах города в течение двух дней.

Логвиненко добавил, что коммунальщики привели в порядок территорию возле здания штаба Южного военного округа (ЮВО). Также они убрали мусор около торгового центра «Астор» и ростовского цирка.

О том, что бойцы «Вагнера» в полном составе покинули штаб ЮВО в Ростове-на-Дону, сообщалось ранее. Вместе с ними уехал и глава ЧВК Евгений Пригожин. Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, уголовное дело о вооруженном мятеже против Пригожина будет прекращено, сам глава ЧВК уедет в Белоруссию.

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    Елизавета Новикова
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