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21:40, 25 июня 2023Экономика

Россиянам назвали главное преимущество цифрового рубля

Аналитик Глазков: использование цифрового рубля поможет делать переводы без комиссий

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Эксперт финансового маркетплейса «Сравни» Максим Глазков в беседе с URA.RU назвал главное преимущество цифрового рубля.

По словам Глазкова, его использование поможет россиянам делать переводы без комиссий, однако лишит кешбэка. Он отметил, что цифровая валюта станет дополнением к наличным и безналичным деньгам, а также позволит выбирать и экономить на банковских комиссиях.

«Заработать на процентах с остатка по счету или получить кешбэк не получится. При этом планируется, что у переводов в цифровом рубле не будет лимитов. Можно будет переводить любые суммы без комиссии», — подчеркнул аналитик. Уточняется, что россияне получат возможность экономить на комиссии банка.

Он добавил, что тестирование цифровой валюты уже скоро начнется. Первыми испытание пройдут 15 банков. За время тестов выявят ошибки и наладят механизмы работы.

В апреле министр финансов Антон Силуанов рассказал, что запуск в обращение цифрового рубля в России произойдет до конца 2023 года. Он назвал цифровой рубль прозрачным и надежным инструментом, поскольку он позволяет отследить все трансакции и увидеть расход средств. «Эти деньги налево не уйдут уже», — добавил Силуанов.

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    Юлия Мискевич
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