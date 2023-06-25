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08:32, 25 июня 2023Экономика

Россия оказалась единственной страной в Европе с подешевевшим продовольствием

Россия в мае оказалась единственной страной в Европе, где цены на продукты снизились

Фото: Global Look Press

Россия в мае осталась единственной страной в Европе, где наблюдалась продовольственная дефляция — снижение цен на продукты питания. Об этом сообщает РИА Новости

По расчетам, эта категория товаров в годовом выражении снизилась на 1,2 процента. В новейшей истории такая ситуация фиксировалась лишь в июне 2018 года (-0,42 процента) и в апреле 2023-го (-0,22 процента).

Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрий Востриков объяснил, что это связано с переориентацией логистических путей и расширением расчетов в национальных валютах, а также рекордным урожаем зерновых и масличных.

Самая высокая продовольственная инфляция по-прежнему сохранялась в Венгрии, Сербии, Словакии, Эстонии и Украине.

Ранее сообщалось, что российские рестораны в июне подняли цены на блюда в меню на 10 процентов. В Федерации отельеров и рестораторов РФ указали, что бизнес пошел на такой шаг из-за роста стоимости импортных продуктов. Подорожание по некоторым категориям доходит до 35 процентов.

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    Марина Совина
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