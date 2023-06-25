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11:16, 25 июня 2023Россия

Пожар в пельменном цехе в Тольятти локализовали

Пожар в здании пельменного цеха в Тольятти на площади 500 квадратных метров локализован

Фото: МЧС России по Самарской области

Пожар в пельменном цехе в Тольятти локализовали. Соответствующая информация появилась в официальном Telegram-канале Главного управления МЧС России по Самарской области.

Известно, что возгорание в здании зафиксировали на площади 500 квадратных метров. Согласно публикации, спасателям удалось не допустить дальнейшего распространения огня.

«В 10:50 пожар локализован на площади 500 квадратных метров», — говорится в сообщении ведомства. О пострадавших в результате инцидента неизвестно.

Ранее 25 июня сообщалось, что здание пельменного цеха загорелось в Тольятти Самарской области. О возгорании стало известно в 07:44 по местному времени (06:44 мск). Горение зафиксировали на первом и втором этажах. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 95 человек.

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    Алина Гостева
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