Пожар в пельменном цехе в Тольятти локализовали

Пожар в здании пельменного цеха в Тольятти на площади 500 квадратных метров локализован

Пожар в пельменном цехе в Тольятти локализовали. Соответствующая информация появилась в официальном Telegram-канале Главного управления МЧС России по Самарской области.

Известно, что возгорание в здании зафиксировали на площади 500 квадратных метров. Согласно публикации, спасателям удалось не допустить дальнейшего распространения огня.

«В 10:50 пожар локализован на площади 500 квадратных метров», — говорится в сообщении ведомства. О пострадавших в результате инцидента неизвестно.

Ранее 25 июня сообщалось, что здание пельменного цеха загорелось в Тольятти Самарской области. О возгорании стало известно в 07:44 по местному времени (06:44 мск). Горение зафиксировали на первом и втором этажах. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 95 человек.