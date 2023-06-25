В Тольятти произошел пожар в здании пельменного цеха

Здание пельменного цеха загорелось в Тольятти Самарской области. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону на своем сайте.

О возгорании стало известно в 07:44 по местному времени (06:44 по мск). Горение зафиксировали на первом и втором этажах на площади 500 квадратных метров. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 95 человек. В результате произошедшего пострадавших нет.

В мае произошел пожар на двухэтажном складе со спиртом в подмосковном селе Осташево. Из здания были эвакуированы 30 сотрудников, пожару присвоен повышенный ранг сложности. На складе хранился медицинский спирт.