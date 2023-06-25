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08:26, 25 июня 2023Россия

Здание пельменного цеха загорелось в Тольятти

В Тольятти произошел пожар в здании пельменного цеха

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Здание пельменного цеха загорелось в Тольятти Самарской области. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону на своем сайте.

О возгорании стало известно в 07:44 по местному времени (06:44 по мск). Горение зафиксировали на первом и втором этажах на площади 500 квадратных метров. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 95 человек. В результате произошедшего пострадавших нет.

В мае произошел пожар на двухэтажном складе со спиртом в подмосковном селе Осташево. Из здания были эвакуированы 30 сотрудников, пожару присвоен повышенный ранг сложности. На складе хранился медицинский спирт.

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    Марина Совина
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