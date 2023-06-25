В Госдуме указали на необходимость закона для регулирования деятельности ЧВК

Депутат Картаполов: в России необходим закон, регулирующий деятельность ЧВК

В России необходим закон, который регулировал бы деятельность частных военных компаний (ЧВК). Об этом председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил в беседе с «Ведомостями».

У депутата поинтересовались, могут ли такой закон подготовить и принять в России в ближайшее время. «Мы над этим работаем», — ответил он.

Картаполов добавил, что комитет по обороне и Госдума в целом работают по всем направлениям деятельности вооруженной структуры страны. ЧВК, отметил депутат, являются одним из ее компонентов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» смогут подписать контракты с Минобороны.