Премьер Швеции назвал события 24 июня в России ее внутренним делом

Премьер Швеции Кристерссон назвал события 24 июня в России ее внутренним делом

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал события 24 июня внутренним делом России и оценил изменение дальнейшей поддержки Украины. Об этом сообщает телеканал SVT.

«Ситуация в России — это внутрироссийское дело», — высказался он во время внеочередного заседания Совета национальной безопасности. При этом Кристерссон заверил, что правительство Швеции внимательно следит за развитием событий и поддерживает тесные контакты с международными партнерами.

По словам премьера, происходящее в России не повлияло на поддержку Киева Западом и другими странами.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, после чего пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК. Позднее бойцы «Вагнера» появились в Ростове-на-Дону, также колонну с их техникой заметили на автодороге на пути к Москве. В некоторых регионах, в том числе в Москве, был объявлен режим контртеррористической операции (КТО).

24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко заявила о согласии Пригожина остановить колонны «Вагнера». Договоренность была достигнута в результате переговоров, которые белорусский лидер по согласованию с президентом России Владимиром Путиным вел с Пригожиным в течение дня 24 июня.

