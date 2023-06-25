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10:54, 25 июня 2023Россия

В Липецкой области возобновили автобусное сообщение по всем направлениям

В Липецке возобновили автобусное сообщение по всем направлениям согласно расписанию

Фото: BestPhotoPlus / Shutterstock / Fotodom

В Липецкой области возобновили автобусное сообщение по всем направлениям. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале правительства региона.

Отмечается, что общественный транспорт вернулся к работе в прежнем режиме. Актуальный график движения размещен на сайте автовокзала. «Практически все рейсы выполняются по расписанию, некоторые — отменены перевозчиками», — говорится в сообщении.

Кроме того, на дорогах были проведены восстановительные работы. На 26 июня запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия, указывается в Telegram-канале.

Ранее в июне Росавтодор заявил о снятии введенных ограничений на трассах в стране. Участки дорог перекрывали в Липецкой, Ростовской, Тульской областях и других регионах. В частности, в Воронежской области перекрыли 300 километров трассы М-4 «Дон». В Подмосковье частично перекрыли трассы «Дон», «Урал» и «Крым». Такие меры принимались на фоне действий ЧВК «Вагнер».

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    Алина Гостева
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