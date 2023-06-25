Росавтодор снял все ограничения на трассах

Росавтодор заявил о снятии ранее введенных ограничений на трассах

Все ранее введенные ограничения на трассах в стране сняты. Об этом заявили в Росавтодоре, передает ТАСС.

Участки дорог перекрывали в Липецкой, Ростовской, Тульской областях и других регионах. В частности, в Воронежской области перекрыли 300 километров трассы М-4 «Дон». В Подмосковье частично перекрыли трассы «Дон», «Урал» и «Крым». Такие меры принимались на фоне действий ЧВК «Вагнер».

Также для пресечения возможных терактов в Москве, Подмосковье и Воронежской области ввели режим контртеррористической операции (КТО). Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, режим КТО будет отменен в самое ближайшее время.

Ранее глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». После этого он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам группировки. Позже ФСБ возбудила в отношении Пригожина дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал организаторов мятежа предателями и предупредил, что их ждет «неминуемое наказание».

24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко заявила о согласии Пригожина остановить колонны «Вагнера». Отмечалось, что договоренность была достигнута в результате переговоров, которые белорусский лидер по согласованию с президентом России Владимиром Путиным вел с Пригожиным в течение дня 24 июня.