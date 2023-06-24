В регионах России начали принимать меры в связи с мятежом Пригожина

В Калининградской области в связи с мятежом Пригожина отменены все массовые мероприятия

В регионах России начали принимать меры в связи с мятежом, организованным главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. О предпринятых мерах сообщают местные власти.

В Тульской области из-за усиления антитеррористических мер отменили все запланированные на выходные массовые мероприятия, сообщило областное правительство в Telegram. В регионе также усилили меры безопасности, там проводятся антитеррористические мероприятия.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в Telegram-канале сообщил, что в регионе усилили меры безопасности, все службы работают в штатном режиме. Губернатор призвал жителей воздержаться от выезда за пределы региона.

В свою очередь, жителям Дагестана рекомендовали воздержаться от поездок в регионы, где введен режим контртеррористической операции (КТО). Как сообщил глава республики Сергей Меликов в Telegram, ввода дополнительных мер безопасности не требуется, но регион к ним готов Меликов назвал обстановку в Дагестане спокойной.

В Калининградской области также заявили об отмене массовых мероприятий в регионе до 26 июня, слова руководителя пресс-службы правительства Дмитрия Лыскова передает РИА Новости. Массовые мероприятия вечером 24 июня также отменяются в Калужской области. По словам губернатора Владислава Шапши, ситуация в области контролируемая и стабильная.

При этом в Северной Осетии, как сообщил губернатор Сергей Меняйло в Telegram, не будут отменены мероприятия, посвященные Дню молодежи, но будут усилены меры безопасности.

Для пресечения возможных терактов в Москве, Подмосковье и Воронежской области ввели режим КТО. В столице, как объяснил мэр Сергей Собянин, передвижения по городу не затруднены, все службы города работают в полном объеме.

Днем ранее, 23 июня, в отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Минобороны России впоследствии опровергли данные Пригожина о якобы нанесении удара по тыловым лагерям ЧВК. Там назвали подобные заявления информационной провокацией.