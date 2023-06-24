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11:34, 24 июня 2023Россия

Трассу М-2 из Тульской области в Москву перекрыли

Очевидцы сообщили о перекрытии трассы М-2 из Тульской области в Москву в обе стороны
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Очевидцы сообщили о перекрытии трассы из Тульской области в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал Раньше всех.

Речь идет о трассе М-2. Она перекрыта в обе стороны.

Ранее стало известно, что в регионах России начали принимать меры в связи с мятежом Евгения Пригожина. Для пресечения возможных терактов в Москве, Подмосковье и Воронежской области ввели режим КТО. В столице, как объяснил мэр Сергей Собянин, передвижения по городу не затруднены, все службы города работают в полном объеме.

Днем ранее, 23 июня, в отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Минобороны России впоследствии опровергли данные Пригожина о якобы нанесении удара по тыловым лагерям ЧВК. Там назвали подобные заявления информационной провокацией.

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    Екатерина Власова
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