Власти Липецка сообщили о перекрытии двух въездов в город
Власти Липецка: два въезда в город перекрыты, необходимо пользоваться другими маршрутами
Два въезда в Липецк перекрыты, водителям необходимо пользоваться другими маршрутами. Об этом со ссылкой на заявление властей города сообщает Telegram-канал «Город Липецк».
«Въезды в Липецк перекрыты по следующим направлениям: Чаплыгинское и Лебедянское. Выбирайте альтернативные варианты объезда», — сказано в сообщении.
Ранее глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что по территории региона продвигается техника частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Он добавил, что власти и правоохранители делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность местных жителей.