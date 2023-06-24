Власти Липецка сообщили о перекрытии двух въездов в город

Власти Липецка: два въезда в город перекрыты, необходимо пользоваться другими маршрутами

Два въезда в Липецк перекрыты, водителям необходимо пользоваться другими маршрутами. Об этом со ссылкой на заявление властей города сообщает Telegram-канал «Город Липецк».

«Въезды в Липецк перекрыты по следующим направлениям: Чаплыгинское и Лебедянское. Выбирайте альтернативные варианты объезда», — сказано в сообщении.

Ранее глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что по территории региона продвигается техника частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Он добавил, что власти и правоохранители делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность местных жителей.