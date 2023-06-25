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16:45, 25 июня 2023Россия

В Луганске прогремел мощный взрыв

В Луганске в 16 часов прогремел мощный взрыв, подробности произошедшего выясняются

Фото: РИА Новости

В Луганске примерно в 16 часов дня прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента.

Громкий звук был слышен в разных частях города.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности произошедшего. Как уточняют «Известия», взрыв прогремел на юго-западе города. По сведениям издания, город подвергся обстрелу. Однако официальные ведомства инцидент пока не комментировали.

22 июня сообщалось о взрывах сразу в нескольких регионах Украины, в том числе в Харькове, Кривом Роге в Днепропетровской области, Кременчуге в Полтавской области и Александрии в Кировоградской области. В восточных и центральных регионах республики была объявлена воздушная тревога.

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    Елизавета Новикова
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