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17:08, 25 июня 2023Силовые структуры

Подполковник Народной милиции ЛНР прокомментировал взрыв в Луганске

Эксперт Марочко сообщил об обстреле Луганска ВСУ ракетами Storm Shadow

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по окраинам Луганска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.

«Сразу могу предположить, что использовались уже традиционные ракеты Storm Shadow», — добавил он.

Марочко отметил, что другие украинские боеприпасы не могут долететь до Луганска, так как он находится в отдалении от линии боев.

О мощном взрыве стало известно днем 25 июня. Он прогремел примерно в 16 часов. Громкий звук был слышен в разных частях города. Информация о пострадавших и точном месте взрыва сейчас уточняется. Официальные ведомства инцидент пока не комментировали.

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    Елизавета Новикова
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