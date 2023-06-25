Силовые структуры
Подполковник Народной милиции ЛНР прокомментировал взрыв в Луганске
Эксперт Марочко сообщил об обстреле Луганска ВСУ ракетами Storm Shadow
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по окраинам Луганска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.
«Сразу могу предположить, что использовались уже традиционные ракеты Storm Shadow», — добавил он.
Марочко отметил, что другие украинские боеприпасы не могут долететь до Луганска, так как он находится в отдалении от линии боев.
О мощном взрыве стало известно днем 25 июня. Он прогремел примерно в 16 часов. Громкий звук был слышен в разных частях города. Информация о пострадавших и точном месте взрыва сейчас уточняется. Официальные ведомства инцидент пока не комментировали.