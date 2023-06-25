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19:46, 25 июня 2023Россия

Раскрыт режим работы в нерабочий понедельник 26 июня

В мэрии объяснили работодателям, как определять режим работы в нерабочий понедельник

Фото: Unsplash

Режим рабочего времени для сотрудников в объявленный мэром Москвы Сергеем Собяниным нерабочий понедельник, 26 июня, устанавливается работодателем. Об этом в воскресенье, 25 июня, со ссылкой на пресс-службу столичной мэерии сообщает РИА Новости.

По данным мэрии Москвы, работодатель определит режим рабочего времени, исходя из действующих в организации внутренних документов и трудовых соглашений. Согласно распоряжению Сергея Собянина, понедельник, 26 июня, объявлен нерабочим днем. Исключение составляют органы власти, предприятия непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса и городские службы.

24 июня в связи с введенным в Москве режимом контртеррористической операции мэр Сергей Собянин объявил 26 июня нерабочим днем в столице. После разрешения ситуации с ЧВК «Вагнер» и разворотом колонн в полевые лагеря власти Москвы оставили в силе решение о выходном дне.

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    Владимир Седов
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