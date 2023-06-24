Собянин: в связи со сложной ситуацией 26 июня объявлено нерабочим днем в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня нерабочим днем в Москве. Об этом он написал в Telegram.

Это решение принято в связи с введенным в Москве режимом контртеррористической операции, пояснил мэр столицы.

Рабочим 26 июня будет для органов власти и предприятий непрерывного цикла и оборонно-промышленного комплекса, а также городских служб.

Собянин призвал горожан воздержаться от поездок по городу и предупредил о возможном перекрытии движения «в отдельных кварталах и на отдельных дорогах».

Ранее в Москве отменили запланированный на 24 июня выпускной школьный бал в Кремлевском дворце. Также были перенесены школьные выпускные вечера и общегородской выпускной в парке Горького. Мероприятия отложили из-за введенного в российской столице режима контртеррористической операции.