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18:21, 24 июня 2023Россия

Собянин объявил 26 июня нерабочим днем в Москве

Собянин: в связи со сложной ситуацией 26 июня объявлено нерабочим днем в Москве

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня нерабочим днем в Москве. Об этом он написал в Telegram.

Это решение принято в связи с введенным в Москве режимом контртеррористической операции, пояснил мэр столицы.

Рабочим 26 июня будет для органов власти и предприятий непрерывного цикла и оборонно-промышленного комплекса, а также городских служб.

Собянин призвал горожан воздержаться от поездок по городу и предупредил о возможном перекрытии движения «в отдельных кварталах и на отдельных дорогах».

Ранее в Москве отменили запланированный на 24 июня выпускной школьный бал в Кремлевском дворце. Также были перенесены школьные выпускные вечера и общегородской выпускной в парке Горького. Мероприятия отложили из-за введенного в российской столице режима контртеррористической операции.

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    Алан Босиков
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