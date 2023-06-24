Выпускной бал в Кремлевском дворце отменили

Государственный Кремлевский дворец сообщил об отмене школьного выпускного бала

Запланированный на 24 июня выпускной школьный бал в Кремлевском дворце отменили. Об этом сообщается на сайте Государственного Кремлевского дворца.

«В связи с отменой в Москве всех массовых мероприятий Всероссийский школьный выпускной бал, который должен был состояться сегодня на территории Московского Кремля, отменяется», — говорится в сообщении.

Дирекция Государственного Кремлевского дворца принесла извинения выпускникам, их родителям и педагогам, которые готовились к мероприятию. «Нам очень жаль, что столь светлый, долгожданный праздник, который знаменует переход во взрослую жизнь нескольких тысяч вчерашних школьников со всей России, омрачен непредвиденными событиями», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что в ближайшее время все школы, участвующие во Всероссийском выпускном, индивидуально проинформируют об отмене мероприятия. Представителям школ будут также предоставлены разъяснения по организационным вопросам.

Ранее сообщалось, что школьные выпускные вечера и общегородской выпускной в Парке Горького в Москве перенесли на неделю позже, на 1 июля. Мероприятия отложили из-за введенного в российской столице режима контртеррористической операции (КТО).

В Москве и области ввели режим КТО 24 июня. Как объяснили в Национальном антитеррористическом комитете, режим был объявлен для пресечения возможных терактов.

