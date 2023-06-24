В Москве перенесли школьные выпускные

В Москве школьные выпускные перенесли на 1 июля

Школьные выпускные вечера и общегородской выпускной в Парке Горького в Москве перенесли на неделю, на 1 июля. Об этом со ссылкой на департамент образования в субботу, 24 июня, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что мероприятия отложили из-за введенного в российской столице режима контртеррористической операции (КТО).

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что из-за режима КТО пришлось отменить все массовые мероприятия. При этом он отметил, что передвижения по городу не затруднены, а все службы работают в полном объеме.

В Москве и области ввели режим КТО 24 июня. Как объяснили в национальном антитеррористическом комитете, режим был объявлен для пресечения возможных терактов.