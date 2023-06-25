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05:18, 25 июня 2023Бывший СССР

Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на двух направлениях

МО: группировка «Восток» отразила атаки ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

Фото: РИА Новости

Российские военнослужащие группировки «Восток» отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

По его словам, в ходе боестолкновений удалось уничтожить танк и несколько бронемашин, также противник понес потери в живой силе. В результате украинские подразделения отступили.

23 июня в Министерстве обороны России рассказали, что на южнодонецком направлении в результате действий подразделений группировки войск «Восток», ударов авиации и огня артиллерии на Времевском выступе были отражены три атаки сводных подразделений ВСУ. На донецком направлении отбили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Первомайское, Бердычи и Марьинка Донецкой народной республики.

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    Марина Совина
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