Названы самые популярные для покупки марки автомобилей у россиян

«СберАвто»: автомобили марок Kia и Toyota стали самыми популярными для покупки у россиян

Аналитики сервиса «СберАвто» назвали самые популярные для покупки марки автомобилей у россиян в 2023 году. Соответствующий материал публикует РИА Новости.

Так, в январе-мае текущего года чаще всего соотечественники приобретали транспортные средства с пробегом японских брендов, что составило 30 процентов от всех сделок. «Сменился обладатель второго места: в 2022 году его занимали южнокорейские автомобили (22 процента), а в 2023 году вперед вышли немецкие автомобили (23 процента), которые в 2022 году были третьими по спросу (16 процентов)», — говорится в исследовании. При этом российские автомобили оказались на четвертом месте, а американские — на пятом.

Что касается конкретных марок подержанных машин — отмечается, что лидировала Kia. За ней следовали Toyota и Hyundai.

Ранее в июне также были названы самые популярные ввезенные по параллельному импорту автомобили. Так, среди них — Toyota (7,7 тысячи машин), Hyundai и BMW (по 3 тысячи), Mercedes-Benz и Mitsubishi (по 2,9 тысячи).