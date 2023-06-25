Пожар на нефтебазе в Воронеже ликвидировали

Пожар с горящим резервуаром с авиатопливом на нефтебазе в Воронеже ликвидировали

Пожар на нефтебазе в Левобережном районе Воронежа, где произошла разгерметизация резервуара с авиационным топливом, ликвидирован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Воронежской области.

Отмечается, что пожар ликвидирован в 0:40 мск. Для работы на объекте были привлечены 97 человек и 31 единица техники.

Уточняется, загорелся резервуар объемом 5000 кубометров с керосином на площади 800 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.