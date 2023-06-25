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02:16, 25 июня 2023Россия

Пожар на нефтебазе в Воронеже ликвидировали

Пожар с горящим резервуаром с авиатопливом на нефтебазе в Воронеже ликвидировали

Пожар на нефтебазе в Левобережном районе Воронежа, где произошла разгерметизация резервуара с авиационным топливом, ликвидирован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Воронежской области.

Отмечается, что пожар ликвидирован в 0:40 мск. Для работы на объекте были привлечены 97 человек и 31 единица техники.

Уточняется, загорелся резервуар объемом 5000 кубометров с керосином на площади 800 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

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    Екатерина Подвигина
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