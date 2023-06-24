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14:43, 24 июня 2023Россия

Губернатор рассказал о последствиях пожара на нефтебазе в Воронеже

Гусев: при пожаре на нефтебазе в Воронеже произошла разгерметизация двух резервуаров

Фото: Елена Рузанова / ТАСС

При пожаре на нефтебазе в Воронеже произошла разгерметизация двух резервуаров с нефтепродуктами. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«На нефтебазе на улице Димитрова произошла разгерметизация двух резервуаров с нефтепродуктами (авиационное топливо) по пять тонн каждый», — заявил он.

При этом Гусев обратил внимание, что выход из строя нефтебазы никак не повлияет на обеспечение топливом в регионе. Он также добавил, что тушение пожара идет в штатном режиме.

Позднее Гусев отметил, что, согласно уточненным данным, речь идет о разгерметизации только одного резервуара. Губернатор региона добавил, что на место происшествие уже прибыл пожарный поезд.

Ранее Гусев сообщил, что на нефтебазе, расположенной на улице Димитрова, загорелся резервуар с топливом. На месте происшествия работают более 100 пожарных и 30 единиц техники. Ранее очевидцы опубликовали видео взрыва на нефтебазе в Воронеже после появления вертолета.

Воронежская область граничит с Ростовской, где находятся вооруженные бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». 23 июня в отношении владельца ЧВК Евгения Пригожина возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

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