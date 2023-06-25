Музыкальный продюсер Пригожин заявил о желании сменить фамилию после мятежа ЧВК «Вагнер»

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил о желании сменить фамилию после мятежа ЧВК «Вагнер». Своими мыслями он поделился с изданием «Комсомольская правда».

«Это конечно, не самое главное сейчас, да и вообще, мне нравится моя фамилия, не хочется с ней расставаться. Но был же такой Немирович-Данченко. Вот и мне можно стать, например, Перфилов-Пригожин. Может, хоть это мне немного поможет?» — отметил продюсер.

Он добавил, что 24 июня получил очень много сообщений, связанных с его фамилией. Также пользователи оставляли комментарии с мемами на его странице. В частности, люди писали ему «Верни Ростов» и «Это что, прогрев к новой песне Валерии?». Пригожин признался, что отнесся к этим посланиям с пониманием.

«Я тоже человек из индустрии развлечений и хорошо понимаю, что подобные мемы облегчают общее эмоциональное состояние, как-то разряжают новостной фон», — рассказал Пригожин журналистам.

24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко заявила о согласии бизнесмена Евгения Пригожина остановить колонны «Вагнера». Договоренность была достигнута в результате переговоров, которые белорусский лидер по согласованию с президентом России Владимиром Путиным вел с Пригожиным в течение дня 24 июня. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что режим контртеррористической операции (КТО) будет отменен в ближайшее время.