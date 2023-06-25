Десятки бойцов ЧВК «Вагнер» с оружием сдались полиции во время отхода колонн

Mash сообщил о сдаче полицейским нескольких десятков вооруженных бойцов ЧВК «Вагнер»

Несколько десятков бойцов частной военной компании «Вагнер» с оружием сдались полиции во время выхода колонн из-под Ростова-на-Дону и других регионов. Об этом в воскресенье, 25 июня, в своем Telegram-канале сообщает издание Mash.

По данным издания, в Ростове-на-Дону два вооруженных бойца подошли к полицейским и заявили, что не хотят возвращаться к своим, после чего отдали оружие и боеприпасы. Еще одна машина с бойцами сдалась полицейским возле города Ельца Липецкой области. Также сдался уроженец Пакистана, служивший в ЧВК «Вагнер». В отношении сдавшихся наемников полиция начала проверку.

Ранее 25 июня сообщалось, что в Госдуме указали на необходимость закона для регулирования деятельности ЧВК.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в ударе по тыловым лагерям компании. После этого он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам группировки. ФСБ возбудила в отношении Пригожина дело об организации вооруженного мятежа. Позднее бойцы «Вагнера» появились в Ростове-на-Дону, также колонну с их техникой заметили на автодороге на пути к Москве.

24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко заявила о согласии Пригожина остановить колонны «Вагнера» после переговоров, которые белорусский лидер в течение дня вел по согласованию с президентом России Владимиром Путиным.