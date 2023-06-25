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05:15, 25 июня 2023Бывший СССР

Российские военные сорвали попытки ротации ВСУ

Группировка «Запад» сорвала четыре попытки ротации ВСУ на купянском направлении

Группировка «Запад» сорвала четыре попытки ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, передает РИА Новости.

Как рассказал Зыбинский, российские артиллеристы сорвали попытки ротации на передовых позициях в районах населенных пунктов Двуречное, Синьковка и Новоселовское. «Потери составили более взвода живой силы противника», — добавил он. Помимо этого, расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» уничтожили два минометных расчета украинских сил в районе Кисловки и Табаевки.

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    Марина Совина
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