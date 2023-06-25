Группировка «Запад» сорвала четыре попытки ротации ВСУ на купянском направлении

Группировка «Запад» сорвала четыре попытки ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, передает РИА Новости.

Как рассказал Зыбинский, российские артиллеристы сорвали попытки ротации на передовых позициях в районах населенных пунктов Двуречное, Синьковка и Новоселовское. «Потери составили более взвода живой силы противника», — добавил он. Помимо этого, расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» уничтожили два минометных расчета украинских сил в районе Кисловки и Табаевки.