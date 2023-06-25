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13:00, 25 июня 2023Россия

Два человека погибли при падении легкомоторного самолета в Подмосковье

В подмосковном Малино упал легкомоторный самолет Як-52, погибли два человека

Фото: Anton Mislawsky / Shutterstock / Fotodom

В подмосковном поселке Малино в городском округе Ступино произошло крушение легкомоторного самолета. Об этом сообщает РБК со ссылкой на региональное управление МЧС.

По данным издания, на борту находилось два человека. Предположительно, они погибли.

Как пишут «Известия», упал самолет Як-52. Крушение произошло во время отработки летчиком фигур высшего пилотажа — в какой-то момент он не смог выйти из фигуры из-за недостаточной высоты.

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    Сергей Истомин
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