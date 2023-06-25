Дептранс Москвы сообщил о штатной работе городского транспорта

Дептранс Москвы: городской транспорт работает штатно в режиме выходного дня

Информация об ограничении работы московского транспорта не соответствует действительности. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс оперативно».

В Дептрансе столицы уточнили, что штатно в режиме выходного дня работает метро, МЦК, МЦД, пригородный железнодорожный транспорт, весь наземный парк автобусов и электробусов, а также такси и сервисы аренды автомобилей. «Движение находится под контролем Ситуационного центра, который работает круглосуточно», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что временно приостановлено движение по Москве-реке и ограничена работа причалов. Решение принято Федеральным государственным бюджетным учреждением «Канал имени Москвы». Для пресечения возможных терактов в Москве и области введен режим КТО. В столице, как объяснил мэр Сергей Собянин, передвижения по городу не затруднены, все службы города работают в полном объеме.