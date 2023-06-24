Движение по Москве-реке временно приостановили

Дептранс сообщил о временной приостановке движения по Москве-реке и работы причалов

Временно приостановлено движение по Москве-реке и ограничена работа причалов. Об этом «Интерфаксу» сообщили в столичном департаменте транспорта.

Решение принято Федеральным государственным бюджетным учреждением «Канал имени Москвы».

Для пресечения возможных терактов в Москве и области введен режим КТО. В столице, как объяснил мэр Сергей Собянин, передвижения по городу не затруднены, все службы города работают в полном объеме.

Вместе с тем департамент образования перенес школьные выпускные вечера и общегородской выпускной в Парке Горького в Москве на неделю позже, на 1 июля.