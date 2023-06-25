Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:44, 25 июня 2023Мир

В Болгарии сгорел склад поставлявшего Украине оружие бизнесмена

BNR: в Болгарии сгорел склад бизнесмена Гебрева, поставлявшего Украине оружие в 2014 году

Фото: OP / WS / Reuters

В Болгарии сгорел склад бизнесмена Эмилияна Гебрева, который в 2021 году признавал, что поставлял Украине вооружение в разгар конфликта в 2014-м. Об этом сообщила радиостанция BNR.

Уточняется, что склад расположен в городе Карнобате. Пожару, по данным радиостанции, предшествовали сильные взрывы. В результате происшествия никто не пострадал, но склад полностью сгорел.

В полиции Бургаса заявили, что дело расследуют сотрудники Государственного агентства национальной безопасности.

Это второй пожар за год на складе материалов для производства оборонной продукции, которым владеет Гебрев. Предыдущий инцидент произошел в июле 2022 года — тогда сгорело помещение с боеприпасами. Сам бизнесмен обвинял в произошедшем сотрудников Главного разведывательного управления (ГРУ) России.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    В Луганске прогремел мощный взрыв
    Москвичи назвали отличия советских выпускников от современных
    На Украине контрразведчики избили генерала СБУ в ресторане
    В Болгарии сгорел склад поставлявшего Украине оружие бизнесмена
    Названы самые популярные у россиян автомобили с пробегом
    В Польше назвали русофобию попыткой власти отвлечь внимание от кризиса в стране
    Раскрыты последствия прохождения колонны ЧВК «Вагнер» в Воронежской области
    Между властями США и ОАЭ возник серьезный раскол
    Многокилометровая пробка в Подмосковье попала на видео
    В КНР высказались о необходимости защищать общие интересы с Россией
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.