В Болгарии сгорел склад поставлявшего Украине оружие бизнесмена

BNR: в Болгарии сгорел склад бизнесмена Гебрева, поставлявшего Украине оружие в 2014 году

В Болгарии сгорел склад бизнесмена Эмилияна Гебрева, который в 2021 году признавал, что поставлял Украине вооружение в разгар конфликта в 2014-м. Об этом сообщила радиостанция BNR.

Уточняется, что склад расположен в городе Карнобате. Пожару, по данным радиостанции, предшествовали сильные взрывы. В результате происшествия никто не пострадал, но склад полностью сгорел.

В полиции Бургаса заявили, что дело расследуют сотрудники Государственного агентства национальной безопасности.

Это второй пожар за год на складе материалов для производства оборонной продукции, которым владеет Гебрев. Предыдущий инцидент произошел в июле 2022 года — тогда сгорело помещение с боеприпасами. Сам бизнесмен обвинял в произошедшем сотрудников Главного разведывательного управления (ГРУ) России.