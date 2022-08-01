Болгарский торговец оружием обвинил оперативников ГРУ в подрыве склада

Болгарский торговец оружием Гебрев обвинил оперативников ГРУ в подрыве склада

Болгарский торговец оружием Эмилиян Гебрев обвинил сотрудников Главного разведывательного управления (ГРУ) России в организации пожара и подрыве принадлежащего ему склада в городе Карнобат. Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечается, рано утром в воскресенье, 31 июля, на складе неподалеку от Карнобата произошел взрыв. В результате в помещении возник пожар. По словам Гебрева, начальник его службы безопасности рассказал, что за несколько минут до происшествия на складе сработала сигнализация. Однако установить причину ее срабатывания охрана не успела.

Бизнесмен считает, что камеры видеонаблюдения могли запечатлеть злоумышленников, но пока полиция и следователи не смогли попасть в помещение и получить записи из-за сохраняющейся угрозы взрывов. Известно, что на складе хранились боеприпасы, которые ряд африканских стран заказал несколько лет назад. Однако расплатиться за вооружение заказчики так и не смогли, поэтому оно осталось у продавца. Виды и стоимость хранившегося на складе оружия не уточняются.

По мнению Гебрева, в организации подрыва могли быть замешаны российские спецслужбы. Причину, по которой сотрудники ГРУ могли пойти на такой шаг, он не назвал. Как отмечает The Guardian, ранее предполагалось, что болгарский бизнесмен мог осуществлять поставки оружия на Украину — в 2021 году в электронном письме New York Times он признал, что его компании действительно принимали участие в подобных поставках. Однако в этот раз Гебрев снова опроверг свою причастность к связям с Киевом.

По данным The Guardian, данный инцидент стал уже пятой за последние 11 лет атакой на принадлежащие компаниям Гебрева объекты.

Кроме того, по версии прокуратуры Болгарии, в 2015 году Гебрева, его сына Христо и одного из топ-менеджеров оружейной компании бизнесмена пытались отравить в Софии неопознанным веществом, которое, согласно выводам лаборатории Хельсинкского университета, могло быть нервно-паралитическим ядом класса «Новичок». Бизнесмен, в свою очередь, заявлял, что его, возможно, хотели отравить в целях развала болгарской военной промышленности. В феврале 2020 года болгарская прокуратура заподозрила сотрудника ГРУ Егора Гордиенко в покушении на Гебрева.