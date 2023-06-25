Глава офиса Зеленского предложил провести «саммит мира» на Украине

Глава офиса Зеленского Ермак: Киев хотел бы провести глобальный «саммит мира» на Украине

Киевские власти хотели бы, чтобы так называемый глобальный саммит мира проводился на Украине. Об этом в своем Telegram-канале написал глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Ранее стало известно, что представители Евросоюза и США хотят встретиться с сохраняющими нейтралитет по Украине странами, чтобы обсудить «формулу мира» Зеленского. В качестве возможной площадки для обсуждения назывался датский Копенгаген. Уточнялось, что на встречу могут приехать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, а также посланники из Индии, Бразилии и ЮАР.

Ермак, комментируя эти сообщения, назвал готовящуюся встречу важной. «Мною были озвучены площадки, которые могли бы стать возможным местом проведения глобального саммита мира. Первой я предложил Украину как наиболее желанный для нас вариант», — сказал он.

По словам главы офиса Зеленского, многие страны уже заявили, что готовы предоставить площадку для проведения саммита. В числе таких площадок — Генассамблея ООН.