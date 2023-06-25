«Известия»: российские туристы недооценивают Бурятию, Хакасию, Сахалин и Якутию

Туроператоры назвали самые недооцененные регионы России. Среди них — Бурятия, Хакасия, Сахалин и другие направления, сообщает газета «Известия».

Согласно результатам исследования АНО «Национальные приоритеты», отвечающей за информационное сопровождение национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», российские туристы недооценивают Бурятию, Хакасию, Красноярский край, Иркутскаую и Тюменскую области, а также другие регионы. Обратить внимание россиянам стоит и на Воронежскую, Смоленскую, Амурскую области, а также Забайкальский и Хабаровский края.