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06:54, 25 июня 2023Путешествия

Туроператоры назвали самые недооцененные регионы России

«Известия»: российские туристы недооценивают Бурятию, Хакасию, Сахалин и Якутию

Фото: Konstantin Mikhailov / Russian Look / Global Look Press

Туроператоры назвали самые недооцененные регионы России. Среди них — Бурятия, Хакасия, Сахалин и другие направления, сообщает газета «Известия».

Согласно результатам исследования АНО «Национальные приоритеты», отвечающей за информационное сопровождение национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», российские туристы недооценивают Бурятию, Хакасию, Красноярский край, Иркутскаую и Тюменскую области, а также другие регионы. Обратить внимание россиянам стоит и на Воронежскую, Смоленскую, Амурскую области, а также Забайкальский и Хабаровский края.

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    Марина Совина
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