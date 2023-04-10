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19:02, 10 апреля 2023Путешествия

Названы главные «места силы» России

«Туту.ру»: плато Воттоваара в Карелии названо самой мистической локацией России

Фото: Igor Podgorny / Globallookpress.com

Туристам, увлекающимся путешествиями по загадочным локациям, перечислили главные «места силы» России. Исследование предоставили аналитики сервиса путешествий «Туту.ру», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Одним из самых мистических мест страны эксперты назвали плато Воттоваара в Республике Карелия. Считается, что именно в этой локации «мир духов встречается с миром людей». «Говорят, на плато Воттоваара может внезапно разрядиться телефон или фотоаппарат, так что для защиты от потусторонних сил берите пауэрбанк», — посоветовали авторы материала.

Большой Заяцкий остров в Архангельской области также принято считать местом, где происходят необъяснимые события. «Остров полон загадок, и одна из них — лабиринты из камней, покрытых ярко-зеленой северной растительностью. Возможно, это древний календарь. Но есть и мистическая версия: лабиринты строили, чтобы души умерших не могли найти дорогу назад», — добавили специалисты.

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Еще одна локация — Сейдозеро в Мурманской области. В исследовании говорится, что раньше на берегах водоема северные шаманы проводили обряды. Теперь сюда едут путешественники, чтобы загадать желания у каменных сооружений ­и послушать местные легенды.

В топ-10 «мест силы» России также вошли Канозеро в Мурманской области, гора Светелка в Самарской области, Маньпупунер (столбы выветривания) в Коми, Алатырь-камень в Рязанской области, гора Шалбуздаг в Дагестане, комплекс из городища и могильников Аркаим в Челябинской области и родовые башни в Ингушетии.

Ранее россиянам, которые устали от пляжного отдыха летом, предложили в высокий сезон обратить внимание на другие регионы России — например, на Камчатку, Сахалин и Владивосток. Так, семидневный тур на Камчатку с июня по середину сентября будет стоить от 47,3 тысячи рублей.

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Валентина Процкова
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