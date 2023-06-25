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13:36, 25 июня 2023Бывший СССР

Отправленные в атаку подразделения ВСУ попали в огневой мешок

Подразделения ВСУ пошли в атаку во время мятежа ЧВК «Вагнер» и попали в огневой мешок

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ), надеясь на ослабление российской армии из-за мятежа ЧВК «Вагнер», направила подразделения в атаку. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на итальянские СМИ.

В результате украинские военные попали в «огневой мешок». Благодаря обстрелам российской артиллерии с разных сторон подразделения противника были разгромлены.

Была уничтожена техника, вооружение и боеприпасы ВСУ.

Вечером 23 июня глава «Вагнера» Евгений Пригожин обвинил российских военных в том, что те якобы нанесли удар по тыловым лагерям ЧВК. После этого он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам группировки. Позже ФСБ возбудила в отношении Пригожина дело об организации вооруженного мятежа. Позднее бойцы «Вагнера» появились в Ростове-на-Дону, также колонну с их техникой заметили на автодороге на пути к Москве. В ряде регионов был объявлен режим контртеррористической операции.

24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко заявила о согласии Пригожина остановить колонны «Вагнера». Отмечалось, что договоренность была достигнута в результате переговоров, которые белорусский лидер по согласованию с президентом России Владимиром Путиным вел с Пригожиным в течение дня 24 июня.

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    Елизавета Новикова
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